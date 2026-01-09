Появилось видео с телефона сотрудника иммиграционной службы США, застрелившего Рене Гуд в Миннеаполисе

Издание Alpha News из Миннесоты и телеканал CNN распространили 9 января видеозапись, сделанную во время инцидента со стрельбой в Миннеаполисе, в результате которого погибла 37-летняя Рене Николь Гуд.

Запись сделана на мобильный телефон агента иммиграционной и таможенной службы (ICE) США Джонатана Росса, который открыл стрельбу и убил Рене Гуд. На видео длительностью меньше минуты показан момент, предшествовавший стрельбе. Представитель Министерства внутренней безопасности подтвердил, что видео снято на телефон агента.

Видео начинается с момента, когда Росс стоит перед автомобилем, за рулем которого сидит Гуд. Бордовый внедорожник женщины стоит перпендикулярно посреди улицы, перегородив дорогу. Росс обходит автомобиль, в этот момент Гуд смотрит на него через окно и говорит: «Я не сержусь на тебя».

Когда Росс снимает номер автомобиля, на записи появляется жена жертвы, Бекка Гуд, которая вышла из автомобиля до начала конфликта. Она просит агента показать свое лицо и говорит, что номер автомобиля не изменится, когда сотрудник ICE захочет с ними поговорить позже. «Ты хочешь с нами связаться? Хочешь с нами поспорить? Я говорю, иди пообедай, большой мальчик», — говорит она Россу. Затем она пытается вернуться в машину, но дверь заперта.

В этот момент другой офицер подходит к автомобилю и обращается к Рене Гуд: «Вылезай из этой гребаной машины!» После этого Гуд дает задний ход, поворачивает руль вправо, в сторону от места, где стоит офицер. Машина едет вперед, Росс кричит «О-о!», после чего на записи слышны выстрелы.

Из записи неясно, задел ли автомобиль Росса, поскольку видеокамера резко уходит вверх. На более раннем видео, снятом свидетелем, видно, что внедорожник, возможно, задел Росса, когда он рванулся вперед, и офицер отскочил в сторону, отмечает CNN.

В конце записи, снятой Россом, видно, как машина Гуд едет вперед, после чего слышно, как внедорожник врезается в другой автомобиль.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя появившуюся запись, заявил, что видео показывает, что сотрудник ICE находился в опасности. «Посмотрите на это, как бы трудно ни было. Многим из вас сказали, что этот сотрудник правоохранительных органов не был сбит машиной, не подвергался преследованию и убил невинную женщину. На самом деле его жизнь была в опасности, и он стрелял в целях самообороны», — заявил Вэнс, репостнув видео в соцсети икс.

После убийства Рене Гуд в Миннеаполисе и других городах США прошли массовые протесты против действий сотрудников иммиграционной и таможенной службы. Эксперты считают, что действия агента требуют тщательного расследования, поскольку сотрудник создал ситуацию, при которой ему пришлось применить оружие.

