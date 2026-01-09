NYT: Украина передаст крупный проект по добыче лития инвесторам, связанным с Трампом

Консорциум инвесторов, в число которых входит друг президента США Дональда Трампа, получил тендер на разработку государственного месторождения лития в Украине, сообщает The New York Times.

Решение об этом приняла правительственная комиссия, рассказали газете два члена этой комиссии. По их словам, соглашение фактически заключено, хотя и требует официального одобрения кабинета министров Украины.

Речь идет о месторождении лития «Добра» в Кировоградской области, одном из крупнейших в Украине, отмечается в статье. Литий — ключевой компонент для таких технологий, как электрические аккумуляторы.

NYT пишет, что консорциум, выигравший тендер, тесно связан с администрацией Трампа. В частности, в него входит спонсор Республиканской партии и друг президента Рональд Лаудер — наследник косметической компании Estée Lauder. Его же называли человеком, который заразил Трампа идеей присоединить Гренландию к США.

Также среди инвесторов энергетическая компания TechMet, частично принадлежавшая инвестиционному агентству правительства США, который создали во время первого президентского срока Трампа.

Говорившие с NYT члены комиссии заявили, что консорциум превзошел конкурентов, выполнив большинство критериев конкурса.

Неясно, сколько именно консорциум собирается инвестировать в разработку месторождения «Добра». Известно, что условия тендера предусматривали минимальные инвестиции в размере 179 миллионов долларов. По словам одного из членов комиссии, обещанная консорциумом сумма значительно выше.

Весной 2025 года власти Украины и США заключили соглашение о приоритетном доступе американских компаний к украинским месторождениям. Договор предусматривает создание «американо-украинского инвестиционного фонда восстановления», который предоставит инвесторам из США первоочередной доступ к освоению украинских природных ресурсов — и право на получение дохода с их экспорта.

