Нефтяной танкер «Белла 1» («Маринера») с конца декабря принадлежит российской компании «Буревестмарин», зарегистрированной в Рязанской области. Об этом говорится в материалах Financial Times и «Русской службы Би-би-си».

Как пишет FT, компания была основана в июле 2025 года бизнесменом Ильей Бугаем.

«Новая газета Европа» со ссылкой на ЕГРЮЛ утверждает, что Илья Бугай — предприниматель из аннексированного Крыма, который сейчас живет в Москве. На сайтах по поиску работы можно найти несколько опубликованных «Буревестмарином» вакансий, связанных с судоходством.

С 2018 года Бугай также занимает пост гендиректора в компании «Руснефтехимторг», которая занимается торговлей нефтепродуктами, пишет «Новая газета Европа». В 2020 году компания заработала четыре миллиарда рублей, затем ее выручка сильно сократилась, а в 2024 году она получила убытки.

Американские военные 7 января задержали два танкера «теневого флота»: «Белла 1» («Маринера») и «София». Оба судна находятся в санкционных списках министерства финансов США из-за перевозки подсанкционной иранской, венесуэльской и российской нефти.

В конце декабря Береговая охрана США попыталась задержать в Карибском море шедший под панамским флагом танкер «Белла 1», который направлялся в Венесуэлу. Экипаж, состоящий из граждан России, Украины и Индии, отказался подчиняться требованиям американских военных и изменил курс, после чего Береговая охрана начала его преследование. Уходя от погони, члены экипажа танкера нарисовали на своем борту флаг России. Через несколько дней после инцидента судно было переименовано в «Маринера» и внесено в Российский морской регистр судоходства.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после задержания «Беллы 1» заявил, что это был «фальшивый российский танкер». «Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим», — сказал он в интервью Fox News.

После захвата танкера Минтранс РФ опубликовал заявление, в котором говорилось, что «Белла 1» получил временное разрешение на плавание под флагом России. В ведомстве заявили, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, «в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств».

