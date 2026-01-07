В Миннеаполисе сотрудники иммиграционной службы застрелили женщину, которая пыталась заблокировать им проезд

Сотрудники иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Миннеаполисе, штат Миннесота, застрелили женщину, которая пыталась перегородить им дорогу своей машиной.

В министерстве внутренней безопасности США подтвердили, что женщина была застрелена. В ведомстве заявили, что офицеры ICE проводили «адресные операции», когда участники беспорядков «начали блокировать их работу», а одна из них «использовала свой автомобиль как оружие», попытавшись совершить наезд на сотрудников. Офицер ICE в ответ на это «произвел оборонительные выстрелы», добавили в ведомстве.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм назвала этот инцидент «актом внутреннего терроризма». По ее словам, офицеры ICE, проводившие «правоприменительную операцию», застряли в снегу из-за неблагоприятных погодных условий и пытались вытолкать свой автомобиль, когда женщина напала на них и окружающих, пытаясь переехать и протаранить их.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей подтвердил, что осведомлен о стрельбе с участием агента ICE, и потребовал, чтобы служба немедленно покинула город, заявив, что ее присутствие «сеет хаос».

Имя женщины не называется. По данным мэра города, ей было 37 лет. По словам члена городского совета Миннеаполиса Джейсона Чавеса, она была гражданкой США, которая «находилась рядом в качестве » и «присматривала за соседями-иммигрантами».

