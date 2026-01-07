В Белом доме заявили, что экипажу захваченного танкера, шедшего под российским флагом, грозит уголовное преследование

Экипаж танкера «Белла 1» («Маринера»), захваченного в северной Атлантике, подлежит уголовному преследованию и может предстать перед судом при необходимости, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«В отношении судна был выдан судебный ордер на арест, распространяющийся и на экипаж. Это означает, что теперь члены экипажа подлежат судебному преследованию за любые соответствующие нарушения федерального законодательства, и при необходимости они будут доставлены в США для проведения такого процесса», — сказала Ливитт.

По словам пресс-секретаря Белого дома, танкер «Белла 1» принадлежал к «теневому флоту» Венесуэлы и был арестован на основании ордера, выданного федеральным судом США, после периода отслеживания. Ливитт добавила, что судно перевозило подсанкционную нефть.

Танкер «Белла 1» американские военные пытались задержать еще в конце декабря, однако тогда экипаж отказался подчиняться требованиям береговой охраны и изменил курс, а затем нарисовал на борту флаг России. Через несколько дней после этого судно было переименовано в «Маринера» и внесено в российский морской регистр судоходства. 7 января танкер был задержан в северной части Атлантического океана.

После захвата танкера российский Минтранс заявил, что «никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», а МИД России потребовал от американской стороны обеспечить «гуманное и достойное» обращение с россиянами, находящимися на борту судна», а также «не препятствовать их скорейшему возвращению на родину».

