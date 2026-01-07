Bloomberg: Россия вербовала геймеров из ЮАР для участия в войне с Украиной

Россия занималась вербовкой южноафриканских геймеров через площадку Discord для привлечения их на войну с Украиной. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Агентству известно о двух мужчинах из ЮАР в возрасте 20 лет, которые в июле 2024 года отправились на войну. Они оба были поклонниками компьютерной игры Arma 3 и регулярно использовали Discord для общения, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с процессом вербовки.

После общения с неизвестным вербовщиком, представившимся на Discord как Dash, южноафриканцы встретились друг с другом в Кейптауне, а затем посетили российское консульство, следует из переписок, которые есть в распоряжении Bloomberg. В Россию они отправились через ОАЭ 29 июля. C Dash они встретились в России и в начале сентября подписали контракты с Минобороны России сроком на год. Им сказали, что они потенциально могут получить российское гражданство и продолжить образование, если будут служить в армии.

По словам источника, после нескольких недель базовой подготовки один из южноафриканцев был отправлен на фронт в Украину, где служил помощником гранатометчика. Последний раз он выходил на связь со своей семьей 6 октября. 17 декабря 2024 года его друг сообщил семье, что тот погиб в бою. Местонахождение второго завербованного гражданина ЮАР неизвестно.

Согласно медицинской справке от 10 января 2025 года, полученной семьей, мужчина погиб 23 октября в Луганской области.

В ноябре 2025 года Bloomberg писал, что Дудузила Зума-Самбудла, дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, вербовала мужчин из ЮАР и Ботсваны для участия в войне против Украины. По данным агентства, Дудузила Зума, депутат парламента ЮАР, завербовала около 20 молодых мужчин, которые в июле прошлого года отправились в Россию. Она убедила мужчин, что они поедут на курсы подготовки телохранителей, чтобы в будущем работать в партии ее отца.

Власти ЮАР в начале ноября начали расследование из-за вербовки жителей страны в армию РФ для участия в войне против Украины. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы заявили, что за помощью обратились 17 южноафриканцев, застрявших в Украине. По данным местных СМИ, Джейкоб Зума 11 ноября написал письмо министру обороны России Андрею Белоусову с просьбой вывести с фронта 18 южноафриканцев, которых ввели в заблуждение.

Читайте также

В ЮАР расследуют вербовку жительниц страны на работу в экономической зоне «Алабуга» в Татарстане Там находится завод по сборке дронов «Шахед», куда уже обманом нанимали женщин из Азии и других стран Африки

Читайте также

В ЮАР расследуют вербовку жительниц страны на работу в экономической зоне «Алабуга» в Татарстане Там находится завод по сборке дронов «Шахед», куда уже обманом нанимали женщин из Азии и других стран Африки