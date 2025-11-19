Bloomberg: дочь бывшего президента ЮАР обманом вербовала африканцев в армию России для участия в войне

, дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, вербовала мужчин из ЮАР и Ботсваны для участия в составе армии России в войне против Украины, сообщило 19 ноября агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, Дудузила Зума, депутат парламента ЮАР, завербовала около 20 молодых мужчин, которые в июле отправились в Россию. Она уверяла мужчин, что они поедут на курсы подготовки телохранителей, чтобы в будущем работать в партии ее отца «Умконто ве сизве», рассказали источники, среди которых есть родственники завербованных. Зума утверждала, что сама прошла такие же курсы.

Родственники завербованных рассказали, что молодые люди подписали военные контракты, составленные на русском языке, думая, что подписывают документы для курсов телохранителей. Затем новобранцев отправили на передовую в Украине. В августе родственники потеряли с ними связь.

Журналисты Bloomberg получили фотографии, на которых видно, как африканцы отправляются в Россию, а затем стоят в камуфляже рядом с инструкторами. Родители некоторых завербованных показали выдержки из переписки в вотсапе, которую они вели с Дудузилой Зумой. Она говорила им, что их детей не отправят на фронт.

Один из завербованных написал Зуме в вотсапе: «Пока мы разговариваем, мы собираем вещи и готовимся к отправке в зону боевых действий». Он также спросил, почему у него забрали банковские карты и телефон. В ответ Зума написала: «Это не линия фронта. Они просто пугают тебя». Она добавила, что новобранцы будут «просто патрулировать, готовить еду или чистить оружие». Зума также пообещала «лично» приехать и забрать завербованных мужчин, если их отправят на передовую.

Дудузила Зума, представители ЮАР и России не ответили на запросы журналистов.

Власти ЮАР в начале ноября начали расследование из-за вербовки жителей страны в армию РФ для участия в войне против Украины. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы заявили, что за помощью обратились 17 южноафриканцев, застрявших в Украине. По данным местных СМИ, Джейкоб Зума 11 ноября написал письмо министру обороны России Андрею Белоусову с просьбой вывести с фронта 18 южноафриканцев, которых ввели в заблуждение.

После начала полномасштабной российско-украинской войны в 2022 году медиа стран Африки стали сообщать, что местных жителей вербуют для участия в войне на стороне России. По оценке Украины, на стороне России воюют более 1400 африканцев.

Африканцев также привлекают для сборки дронов

В ЮАР расследуют вербовку жительниц страны на работу в экономической зоне «Алабуга» в Татарстане Там находится завод по сборке дронов «Шахед», куда уже обманом нанимали женщин из Азии и других стран Африки

