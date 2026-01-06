Завершился сбор заявок на участие в работе платформы российских демократических сил при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Как пишет «Новая газета Европа», заявки подали как минимум 50 кандидатов.

Среди выдвиженцев — Михаил Ходорковский, Екатерина Шульман, Марат Гельман, Гарри Каспаров, Евгения Чирикова, Владимир Кара-Мурза, Иван Жданов, Любовь Соболь.

Как пишет «Новая газета Европа», реальное количество потенциальных участников может быть намного больше, так как не все кандидаты сообщали о своих намерениях публично.

Окончательный состав российских участников платформы определит Бюро ПАСЕ — консультативный орган Совета Европы, отвечающий за работу ассамблеи, выборы и формирование ее состава.

ПАСЕ приняла резолюцию о начале диалога с российскими демократическими силами в октябре 2025 года. Как именно будет проходить диалог, пока неясно.

На фоне формирования списка участников в российской оппозиции произошел раскол. ФБК в конце декабря отказался участвовать в работе платформы, заявив, что порядок ее формирования (по закрытой процедуре Бюро ПАСЕ) «не отвечает базовым демократическим принципам».

Одним из обязательных требований к будущим участникам платформы стало наличие их подписи под Берлинской декларацией, подготовленной Антивоенным комитетом (один из главных его участников — Михаил Ходорковский). Представители ФБК отказались ее подписывать, назвав ее «инструментом манипуляций».

