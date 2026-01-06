Россия поддержала временного президента Венесуэлы. МИД РФ заявил, что страна должна определять свою судьбу «без вмешательства извне»

Министерство иностранных дел России выпустило заявление «о развитии ситуации вокруг Венесуэлы». В нем российский МИД пожелал успехов бывшему вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, которая стала исполняющей обязанности президента страны.

По мнению ведомства, таким образом правительство Венесуэлы демонстрирует решимость «обеспечить единство и сохранить вертикаль власти», а также «купировать» риски конституционного кризиса «перед лицом вопиющих неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне».

О чьей агрессии извне идет речь, в заявлении не уточняется.

МИД заявил о готовности «продолжать оказывать необходимую поддержку дружественной нам Венесуэле».

«Твердо стоим на том, что Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне. Последовательно выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм. <…> Суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано», — заявили в министерстве.

Николас Мадуро в заявлении МИД не упоминается.

3 января МИД России назвал атаку США на Венесуэлу «актом вооруженной агрессии». Похищение американским спецназом президента страны Николаса Мадуро Москва посчитала «неприемлемым посягательством на суверенитет независимого государства». МИД призывал Вашингтон «пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны».

