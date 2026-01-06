Politico: Трамп потребовал от Делси Родригес, чтобы Венесуэла перестала продавать нефть противникам США и выслала «враждебных Вашингтону агентов»

Администрация президента США Дональда Трампа требует от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес предпринять ряд «проамериканских мер», если она хочет избежать участи Николаса Мадуро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в Белом доме сказали Родригес, что ждут от нее выполнения как минимум трех требований: пресечение наркотрафика, высылка иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов», а также прекращение продажи нефти противникам США.

Кроме того, американские чиновники ожидают, что Родригес будет содействовать проведению свободных выборов в Венесуэле и в итоге уйдет в отставку. Конкретных сроков выполнения этих требований США пока не ставят, отмечают источники Politico.

Собеседник, близкий к администрации Трампа, отметил, что в команде президента США считают, что Родригес находится «на коротком поводке». В американской администрации уверены, что смогут «направить ее в любом направлении, прежде чем избавиться от нее и двигаться дальше».

По словам одного из источников, США также попросят Венесуэлу освободить американцев, находящихся в заключении в стране. При этом собеседники Politico не знают о каких-либо требованиях США к властям Венесуэлы по поводу освобождения всех венесуэльских политических заключенных.

Трамп в интервью NBC 5 января заявил, что в ближайшие 30 дней новых выборов президента в Венесуэле не будет, так как США должны «навести порядок в стране». По его словам, временный президент страны Делси Родригес сотрудничает с Белым домом, но отметил, что США могут снова применить силу, если Родригес прекратит сотрудничество с американскими официальными лицами.

Делси Родригес была вице-президентом при Мадуро. После его похищения она была назначена исполняющей обязанности президента страны. Сначала она осудила похищение Мадуро, но вскоре обратилась к Трампу с призывом к миру и диалогу.

