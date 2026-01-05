Верховный суд: в 2025 году в России вынесли 100 пожизненных приговоров. Это самый высокий показатель за 20 лет

За период с января по ноябрь 2025 года российские суды назначили 100 пожизненных приговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Как отмечает агентство, это стало самым высоким показателем за последние годы. До этого, согласно судебной статистике, самые высокие показатели были в 2005 и 2012 годах — по 84 приговора. Более ранних данных агентство не приводит.

В 2020 году суды вынесли 66 приговоров к пожизненному лишению свободы, в 2021 — 47, в 2022 — 58, в 2023 — 78, в 2024 — 79.

Правозащитный проект «Первый отдел» сообщал, что с начала полномасштабной российско-украинской войны суды в России приговорили по статьям о госизмене и шпионаже больше тысячи человек. На 2025 год пришлись 468 таких приговоров — это абсолютный максимум с 1997 года, когда начал действовать Уголовный кодекс РФ. Помимо уже вынесенных приговоров, не менее 420 человек находятся под следствием. Еще 179 дел только поступили в суды. При этом нет ни одного оправдательного приговора по «шпионским» статьям. Четырех обвиняемых приговорили к пожизненному лишению свободы.

В конце ноября 2025 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил восьмерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года к пожизненным срокам. Никто из обвиняемых вину не признал.

