Власти Китая ввели налог на средства контрацепции. Так они пытаются увеличить рождаемость

Власти Китая с 1 января отменили налоговые льготы на средства контрацепции в рамках мер по стимулированию рождаемости, пишет Reuters.

Теперь презервативы и противозачаточные таблетки облагаются стандартным для потребительских товаров НДС в 13%.

Налоговые льготы на средства контрацепции действовали около тридцати лет — они были введены, когда страна, напротив, боролась с увеличением численности населения.

Население Китая в 2025 году сократилось третий год подряд. Власти на фоне этого принимают различные меры по стимулированию рождаемости и проводят кампании популяризации вступления в брак.

Увеличить рождаемость в Китае пытаются с середины 2010-х годов. До тех пор почти 40 лет в стране действовала обратная политика «одна семья — один ребенок».