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Медсестра с новорожденным в роддоме города Ухань. 12 марта 2020 года Getty Images

Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала свод рекомендаций, призванных повысить рождаемость в КНР. В числе предложенных мер — пропаганда репродуктивного здоровья, направленная на то, чтобы «сократить количество абортов, которые не являются необходимыми с медицинской точки зрения».

Новые рекомендации обусловлены тем, что в Китае идет процесс старения населения. По результатам последней переписи, 18,7% граждан Китая старше 60 лет — это очень высокий уровень . Ситуацию также усугубляет стремительное падение рождаемости в стране. Коэффициент рождаемости в КНР в 2021 году составил 1,16 на одну женщину — для сохранения численности населения нужен коэффициент около 2,1.

Ожидается, что в 2022 году рождаемость в Китае упадет до рекордно низкого уровня, пишет «Би-би-си». Согласно прогнозам, родится меньше 10 миллионов детей. Для сравнения, в 2021 году родилось 10,6 миллиона детей, в 2020-м — более 12 миллионов. В докладе ООН говорится, что население КНР может начать сокращаться уже в 2023 году.

Эксперты предполагают, что рекордно низкий уровень рождаемости связан, в частности, с проводимой китайскими властями политикой «нулевой терпимости» к COVID-19. Reuters пишет, что жесткий контроль за жизнью людей заставил граждан страны повременить или вовсе отказаться от рождения детей. Специалисты отмечают, что демографическая ситуация в Китае также может быть связана с проводившейся до 2016 года политикой «одна семья — один ребенок», которая была призвана решить проблему перенаселенности страны. Эта политика проводилась очень жестко — вплоть до принудительных абортов.

Несмотря на то, что в 2016 году семьям разрешили иметь двух детей, а в 2021 году даже трех, КНР остается одним из мировых лидеров по количеству абортов. По данным Института Гутмахера, в Китае около 78% незапланированных беременностей заканчиваются абортом, в то время как средний показатель в мире — 61%. «Би-би-си» со ссылкой на китайские власти пишет, что в период с 2015 по 2019 годы в КНР проводили в среднем 9,5 миллиона абортов ежегодно. В то же время Институт Гутмахера утверждает, что число совершаемых в Китае абортов значительно выше — 17,7 миллиона ежегодно.

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Одной только низкой рождаемостью демографические проблемы Китая не ограничиваются — проводившаяся ранее политика привела к тому, что семьи отдавали предпочтение мальчикам, что спровоцировало гендерный дисбаланс. Перепись 2021 года показала, что мужчин в стране на 35 миллионов больше, чем женщин. По данным на 2022 год, мужчин больше на 56 миллионов.

В рамках программы, направленной на повышение рождаемости, Национальная комиссия по здравоохранению Китая предлагает провести значительные реформы. «Рекомендации по дальнейшему совершенствованию и внедрению мер активной репродуктивной поддержки» содержат 20 объемных руководящих принципов, которые включают строительство и модернизацию медицинских и образовательных учреждений, стандартизацию методов диагностики и лечения, повышение доступности и качества образования, снижение расходов на ребенка и расширение налоговых льгот, повышение доступности лечения бесплодия, а также много другое.

Что касается ограничения абортов, пока не ясно, пойдет ли правительство на жесткие меры или ограничится пропагандой семейных ценностей. В 2021 году власти Китая уже объявляли о своем намерении снизить количество абортов, совершаемых без медицинских показаний, но, как пишет The Guardian, спустя год необходимые критерии так и не были определены, а методы противодействия так и не были выработаны.

«Это правительство в течение 40 лет ограничивало права женщин, заставляя их делать аборты, а теперь это же правительство хочет ограничить аборты», — отметила специалист Human Rights Watch Яцю Ван.

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