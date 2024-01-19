Курс для женщин по обучению уходу за новорожденными детьми, 17 декабря 2023 года Zhang Zhengyou / Feature China / Future Publishing / Getty Images

Китай столкнулся с сильным падением рождаемости и быстрым старением населения. Власти призывают женщин рожать детей, предлагая им дешевое жилье и налоговые льготы, а также ссылаясь на патриотизм и убеждая их быть «хорошими женами и матерями». Но, как пишет The New York Times, многие женщины не хотят вступать в брак и рожать детей, указывая на гендерное неравенство в обществе и неспособность государства обеспечить защиту их прав и интересов.

Население Китая по итогам 2023 года сократилось второй год подряд. Эта динамика вызывает у властей опасения по поводу экономического будущего страны: нация стареет, что приводит к увеличению нагрузки на системы здравоохранения и пенсионного обеспечения, а людей трудоспособного возраста для поддержания экономики не хватает.

Число детей, рождающихся в Китае, снижается седьмой год подряд. В 2022 году в стране родились 9,56 миллиона детей, в 2023-м — 9,02 миллиона. Для сравнения, в 2012 году в стране родились 16 миллионов человек. Общая численность населения Китая за 2023 год снизилась на два миллиона, следует из данных Национального бюро статистики, которые приводит The New York Times. Сейчас в стране в абсолютном исчислении проживает больше пожилых людей, чем где-либо еще в мире, и их число быстро растет.

На этом фоне китайское правительство начало проводить пропагандистские мероприятия по увеличению рождаемости. Власти запускают кампании для знакомств молодых людей, а государственные СМИ, пишет The New York Times, «наполнены призывами» к китайской молодежи сыграть свою роль в «омоложении нации».

Одновременно с этим государство ужесточает правила выдачи лицензий клиникам, предлагающим прерывание беременности. Мужчины, желающие сделать , жалуются, что попасть на прием «так же сложно, как выиграть в лотерею», пишет The Wall Street Journal. В 2020 году Китай прекратил публиковать официальные данные о вазэктомии, перевязках маточных труб и абортах.

Власти КНР на самом высоком уровне начали говорить о необходимости возвращения женщин к более «традиционным» семейным ценностям. В октябре 2023 года лидер Китая Си Цзиньпин призвал поддерживаемую государством Всекитайскую федерацию женщин активно продвигать «культуру брака и деторождения», а также усиливать пропаганду брака, родительства и семьи.

При этом многие китайские женщины указывают на то, что, призывая рожать, государство не обеспечивает им достаточной защиты и уверенности. «Женщины в нашей стране до сих пор не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы иметь детей», — заявила The New York Times 33-летняя Рашель Чен, специалист по социальным сетям из провинции Гуандун. По ее словам, политика правительства направлена ​​только на рождение детей, но не защищает права и интересы самих женщин. Чен замужем уже пять лет, но иметь детей пока не собирается. Ее мать и отец, по словам женщины, во время разговоров с ней иногда плачут и говорят: «Мы тебе больше не родители».

На протяжении XX века власти Китая, напротив, боролись с высокой рождаемостью: с 1979 года в стране действовала политика «одна семья — один ребенок», которая подразумевала штрафы для семей, у которых было двое и больше детей. Концепция оказалась успешной: прирост населения на протяжении нескольких десятилетий удалось замедлить, поэтому в 2015 году китайцам разрешили иметь двух детей, в 2021-м — трех. Однако, отмечает The Wall Street Journal, такая политика породила поколение женщин, которые, будучи единственными детьми, получили возможности хорошего образования и трудоустройства — и теперь негативно воспринимают усилия властей по повышению рождаемости, усматривая в этом непрошенную попытку вернуть их к более «традиционным» семейным ценностям. Женщины, подчеркивает издание, далеко не всегда стремятся выйти замуж.

Политика «одна семья — один ребенок» также привела к тому, что некоторые женщины, находящиеся в репродуктивном возрасте, уже не хотят рожать из-за опыта старых ограничений. Мать двоих детей, попросившая называть ее Чжан, рассказала The Washington Post, что десять лет назад, когда политика еще действовала, решила завести второго ребенка. Во время беременности она ушла с работы, чтобы не попадаться никому на глаза, опасаясь, что ее заставят сделать аборт, а после родов год скрывалась у родственников — но вернувшись домой, получила штраф в размере около 10 тысяч долларов. Также ее заставили имплантировать внутриматочную спираль, чтобы предотвратить последующую беременность. Теперь, когда женщина получает СМС от правительства с призывом заводить детей, она удаляет их «в гневе». «Я бы хотела, чтобы они просто оставили нас в покое», — говорит Чжан.

Китайские женщины живут в условиях глубоко укоренившегося в обществе гендерного неравенства, отмечают опрошенные The New York Times эксперты. Формально законы запрещают дискриминацию по признаку пола, но на практике, по словам активисток, женщины сталкиваются и с ней, и с харассментом на работе, и с домашним насилием. При этом их попытки отстоять свою правоту в судах зачастую оказываются безуспешными.

Еще одной причиной нежелания выходить замуж и рожать детей сами китайские женщины называют сложную процедуру развода — так, в феврале 2021 года правительство ввело правило, требующее 30-дневной паузы перед окончательным расторжением брака. К тому же женщинам труднее выиграть спор о разводе в суде: анализ почти 150 тысяч судебных решений по делам о разводе, проведенный профессором Университета Индианы Итаном Майкельсоном, показал, что около 80% ходатайств, поданных женщинами, были отклонены судьей в первом рассмотрении — даже при том, что часто они сопровождались доказательствами домашнего насилия.

В 2011 году Верховный народный суд КНР постановил, что при разводе недвижимость не будет делиться пополам, а будет оставаться за тем, чье имя указано в документе владения — это, как правило, мужчина. Решение суда, пишет The New York Times, еще больше напугало женщин. «Вместо того чтобы получить больше защиты, матери стали еще уязвимее перед жестоким обращением», — отметила в беседе с изданием журналистка Элгар Янг. По ее словам, политика государства, направленная на то, чтобы побудить женщин вступать в брак, «заставляет чувствовать, что это ловушка».

Читайте также

В Китае десятилетиями запрещали иметь больше одного ребенка и даже принудительно делали аборты Теперь правительство решило с абортами бороться — в стране резкий спад рождаемости

Читайте также

В Китае десятилетиями запрещали иметь больше одного ребенка и даже принудительно делали аборты Теперь правительство решило с абортами бороться — в стране резкий спад рождаемости