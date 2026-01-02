МВД РФ переобъявило в розыск основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, после того как украинская разведка сообщила, что его гибель была инсценирована.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК […]. Переобъявлен», — говорится в карточке на сайте МВД.

Впервые Капустин появился в базе МВД в 2023 году. В России он заочно приговорен к пожизненному сроку по делу о вторжении ВСУ на территорию Брянской области, за госизмену и терроризм.

О гибели Капустина 27 декабря сообщил сам РДК. 1 января Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что сообщение о его гибели было «спецоперацией», и на самом деле Капустин жив. В ведомстве заявили, что спецслужбы России заказали убийство Капустина и выделили на это 500 тысяч долларов — но украинская разведка смогла сохранить ему жизнь. 2 января ГУР опубликовало сфабрикованные разведкой видео, которые были предоставлены российским спецслужбам в качестве подтверждения убийства.

