Банки в России начали блокировать снятие крупных сумм в банкоматах

Банки в России стали временно ограничивать снятие крупных сумм наличных в банкоматах, сообщило РИА Новости 31 декабря.

По информации агентства, когда россияне пытаются снять значительную сумму (сколько, не уточняется), операция блокируется. После этого банк звонит клиенту и просит подтвердить действие. При подтверждении сотрудник банка сообщает, что операцию можно будет повторить через пять минут.

Как указывает РИА Новости, при повторном запросе выдачи наличных клиент получает нужную сумму.

Банки России в 2025 году стали все чаще блокировать операции клиентов при обычных переводах между собственными счетами, сообщал в ноябре профильный портал «Банки.ру».

В ЦБ РФ предпреждали, что собираются включить крупные переводы самому себе по СБП (Система быстрых платежей) в обновленный перечень мошеннических признаков. Обновленный перечень вступит в силу с 1 января 2026 года. В него, в частности, вошли переводы через СБП на сумму от 200 тысяч рублей с последующим перечислением средств третьему лицу в течение суток.

Российские банки начали проверять родственную связь отправителя и получателя денег при крупных переводах, сообщили РИА Новости в декабре.