РИА Новости: российские банки начали проверять родственную связь отправителя и получателя денег при крупных переводах

Российские банки начали при крупных переводах проверять родственную связь отправителя и получателя денег, пишет РИА Новости без указания источника.

Когда клиент пытается перевести большую сумму денег (что подразумевается под «большой суммой», неясно), теперь с ним связывается сотрудник банка и перепроверяет информацию — в том числе уточняет родственную связь отправителя и получателя.

Что происходит, если получатель не является родственником отправителя, агентство не уточняет.

В ноябре Центробанк сообщил, что банки в рамках борьбы с мошенниками будут проверять переводы на сумму от 200 тысяч рублей, если отправитель не делал получателю никаких переводов за последние полгода. Такой платеж будет считаться подозрительным, если перед этим владелец денег сделал перевод со счета в одном банке на счет в другом самому себе.