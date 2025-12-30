Минобороны РФ впервые показало «Орешник» и объявило, что комплекс заступил на боевое дежурство в Беларуси

Ракетная система «Орешник» заступила на боевое дежурство в Беларуси, говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве заявили, что специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения ракетного комплекса «перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах».

«В Республике Беларусь заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих», — добавили в Минобороны.

Ведомство также опубликовало кадры, на которых, как утверждается, показан ракетный комплекс. РИА Новости и ТАСС утверждают, что Минобороны впервые показало «Орешник».

О том, что «Орешник» прибыл в Беларусь, 18 декабря сообщал Александр Лукашенко. «Первые позиции оборудованы для ракетного комплекса „Орешник“. Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство», — говорил он.

«Орешник» — российский ракетный комплекс средней дальности и одноименная ракета. Дальность ракеты, как предполагается, составляет 5500 километров. Вооруженные силы РФ объявили, что впервые применили «Орешник» в ноябре 2024 года, нанеся ракетный удар по Днепру.

В конце декабря американские исследователи, изучив спутниковые снимки, предположили, что «Орешник» может быть размещен в Беларуси на бывшем военном аэродроме «Кричев-6» возле города Кричев в Могилевской области. Это в пяти километрах от границы со Смоленской областью, в 180 километрах от Украины, 370 километрах от Латвии, 400 километрах от Литвы и 540 километрах от Польши.

В декабре 2024 года Лукашенко попросил Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Беларуси. В ответ российский президент заявил, что размещение «Орешника» в Беларуси будет возможно во второй половине 2025 года, так как к этому сроку российские власти планируют наладить его серийный выпуск.

