Лукашенко: ракетный комплекс «Орешник» теперь на боевом дежурстве в Беларуси

Российский ракетный комплекс «Орешник» 17 декабря заступил на боевое дежурство в Беларуси, сообщил в послании парламенту Александр Лукашенко.

«Первые позиции оборудованы для ракетного комплекса „Орешник“. Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство», — цитирует Лукашенко агентство Белта.

«Орешник» — экспериментальная баллистическая ракетная система средней дальности. Вооруженные силы РФ впервые применили ее в ноябре 2024 года, нанеся ракетный удар по Днепру.

Владимир Путин утверждал, что при массированном применении ракет системы «Орешник» мощь удара «будет сопоставима с применением ядерного оружия».

Лукашенко попросил разместить «Орешник» в Беларуси в декабре 2024 года. Путин назвал это «возможным» во второй половине 2025 года — когда в РФ планируется наладить серийный выпуск ракет.

В марте 2025-го Лукашенко сообщил, что в Беларуси ведется производство пусковых установок для «Орешника», но самих ракет на территории страны еще нет.

Что важно знать о новой ракете РФ

