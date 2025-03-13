В Беларуси ведется производство пусковых установок для «Орешника», но самих ракет на территории страны еще нет, следует из заявления Александра Лукашенко, сделанного перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, для него было неожиданностью, что помимо непосредственно ракет, для них в самой Беларуси надо изготавливать инфраструктуру. Но теперь это производство уже идет.

«Несколько пусковых установок, которые для „Орешника“ предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем. От старшего брата ракета нужна будет», — заявил он.

Разместить «Орешник» в Беларуси Лукашенко попросил Путина в начале декабря. Путин назвал это «возможным» во второй половине 2025 года — когда в РФ планируется наладить серийный выпуск ракет. Президент РФ пообещал, что комплексы будут поступать на вооружение России и в Беларусь параллельно.

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