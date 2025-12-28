Власти Польши собираются обязать застройщиков с 2026 года выделять место под бомбоубежища в большинстве новых зданий из-за возросшей в ходе войны угрозы российской агрессии, пишет Financial Times.

В сентябре в воздушное пространство Польши вторглись российские беспилотники, а в ноябре произошли взрывы на железной дороге, в которых власти заподозрили диверсию. Эти инциденты, как пишет FT, обнажили серьезную брешь в обороне Польши: несмотря на то, что страна лидирует в НАТО по доле военных расходов (почти 5% ВВП), правительство мало инвестировало в защиту населения. Большинство убежищ были построены еще в коммунистическую эпоху и сейчас находятся в плохом состоянии.

Правительство премьер-министра Польши Дональда Туска выделило в бюджете 2025 года около 3,8 миллиарда евро на строительство убежищ, пишет FT.

Кроме того, Польша планирует за два года завершить строительство комплекса противодронных укреплений вдоль своих восточных границ, сообщил в интервью The Guardian заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

По его словам, новые системы противовоздушной обороны будут интегрированы в более старую линию защиты, построенную десять лет назад.

Стоимость проекта составит более двух миллиардов евро. В основном он будет профинансирован за счет европейских средств в рамках оборонной программы SAFE (Security Action for Europe).

