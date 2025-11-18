Сотрудники правоохранительных органов на месте диверсии у станции Мика. 17 ноября 2025 года Wojtek Radwanski / AFP / Scanpix / LETA

В Польше произошли две диверсии на железных дорогах. 15 ноября возле деревни Мика сработало взрывное устройство, когда там проходил грузовой состав. Часть путей и днище одного из вагонов получили незначительные повреждения — машинист поезда даже не сразу их заметил. Рядом была обнаружена взрывчатка, которая не сдетонировала.

Второй инцидент произошел рядом с поселком Пулавы: там на путях был установлен зажим, вероятно, чтобы вызвать сход состава с рельсов. Рядом был мобильный телефон — для видеофиксации. В результате обоих происшествий никто не пострадал.

Мика и Пулавы находятся на железнодорожной линии Варшава — Люблин примерно в 100 километрах от польско-белорусской границы. Между ними около 20 километров.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что диверсии организовали украинцы, сотрудничавшие со спецслужбами РФ. Выступая 18 ноября в парламенте, он рассказал, что спецслужбы уверены: это акты саботажа. Оба подозреваемых прибыли в Польшу из Беларуси, а после совершения преступлений успели выехать обратно. Туск не назвал имена предполагаемых диверсантов, лишь отметив, что один из них — уроженец Донбасса, а второй в мае был осужден судом во Львове за диверсии на территории Украины (как он оказался на свободе, Туск не пояснил).

Туск назвал произошедшее «беспрецедентным событием» и «самой серьезной ситуацией» в Польше с начала большой российско-украинской войны. В связи с инцидентами на нескольких железнодорожных линиях ввели повышенный уровень опасности, который предусмотрен в случаях террористических угроз. Премьер Польши также рассказал, что попросил МИД страны принять «немедленные дипломатические меры» для возвращения предполагаемых диверсантов из Беларуси.

В Кремле причастность к инцидентам отрицают. «Было бы совсем странно, если бы первым делом не обвинили Россию. Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что в Польше «пышным цветом цветет русофобство». Также Песков назвал «примечательным» тот факт, что в актах саботажа «опять фигурируют граждане Украины», и призвал западные страны вспомнить о диверсиях на «Северных потоках». Он также отметил, что если Польша продолжит «играть с огнем», то встретится «с очень суровыми последствиями».

До сих пор крупнейшим инцидентом в Польше с начала войны было нарушение воздушного пространства российскими дронами, которое произошло в ночь на 10 сентября. Тогда на территорию страны залетели около 20 беспилотников. На их перехват были выпущены истребители, несколько дронов были сбиты ракетами, обломки одной из них разрушили жилой дом. В Евросоюзе после этого стали говорить о необходимости укрепления защиты восточных границ и анонсировали создание «стены дронов» — единой защитной системы, которая сможет сбивать беспилотники.