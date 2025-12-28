Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским

Дональд Трамп заявил, что в преддверии встречи с Владимиром Зеленским, которая планируется в 21:00 московского времени 28 декабря, он созвонился с Владимиром Путиным.

«У меня только что состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом Путиным перед моей встречей сегодня в 13:00 (по местному времени — прим. „Медузы“) с президентом Зеленским», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Встреча с Зеленским состоится в главном обеденном зале поместья Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. «Пресса приглашена», — добавил президент США.

По данным двух источников Financial Times, телефонный разговор Трампа с Путиным вызвал обеспокоенность украинских чиновников по поводу тона предстоящей встречи. «Не самый хороший фон. Теперь будет трудно», — сказал один из собеседников издания, близких к украинскому президенту.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что в 22:00 по московскому времени (спустя час после начала встречи) должен состояться совместный звонок Трампа и Зеленского европейским лидерам.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил агентству ТАСС, что разговор Путина с Трампом действительно состоялся, и добавил, что об итогах разговора проинформирует помощник российского президента Юрий Ушаков.

