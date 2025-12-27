«Верстка»: против замначальника колонии в Харпе (там погиб Навальный) возбудили уголовное дело. Он заставлял заключенных ремонтировать его квартиру

Заместитель начальника исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в Харпе в Ямало-Ненецком автономном округе Василий Выдрин стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом 27 декабря сообщило издание «Верстка», ссылаясь на материалы дела.

По версии следствия, замначальника колонии в 2021-2022 годах выводил с территории ИК-3 троих заключенных, отбывавших сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления. Выдрин вел их в свою квартиру, где заставлял делать ремонт. За это он платил им до тысячи рублей, а также давал чай и сигареты.

Лабытнангский городской суд рассмотрел дело в августе 2025 года и оправдал Выдрина. Однако вышестоящий суд по требованию прокуратуры в декабре отменил оправдательный приговор и направил дело на пересмотр. Дело поступило в тот же суд города Лабытнанги 23 декабря, заседание по нему пока не назначено.

Алексей Навальный умер в колонии в Харпе 16 февраля 2024 года. Управление ФСИН по ЯНАО сообщило, что политик умер после того, как ему стало плохо после прогулки. Он потерял сознание, врачи не смогли его реанимировать, утверждали в ведомстве. На следующий день матери Навального в колонии заявили, что ее сын умер от «синдрома внезапной смерти».

Соратники политика заявили, что Навального убили по прямому приказу Владимира Путина. Следственный комитет РФ не стал возбуждать уголовное дело по факту гибели Навального, заявив, что причиной смерти политика стало «комбинированное заболевание».

