Судья, запретивший в России «движение ЛГБТ» и «движение сатанизма», может стать замглавы Верховного суда

Судья Верховного суда РФ Олег Нефедов стал единственным претендентом на пост заместителя председателя Верховного суда — председателя Дисциплинарной коллегии суда. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» 27 декабря.

На сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ сообщается, что коллегия 29 декабря рассмотрит заявление Нефедова «о рекомендации кандидатом на должность» зампреда ВС РФ.

Олег Нефедов известен тем, что объявил в России экстремистскими несуществующие «международное движение ЛГБТ» и «международное движение сатанизма». Среди недавних его решений — объявление Фонда борьбы с коррупцией «террористической организацией».

Он также отклонил иски политика Алексея Навального к Минюсту РФ и не допустил до президентских выборов Бориса Надеждина и Екатерину Дунцову.

