Верховный суд России объявил ФБК «террористической организацией»

Верховный суд РФ объявил американское юридическое лицо Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального «террористической организацией» и запретил его деятельность на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Иск о запрете Anti-Corruption Foundation International, Inc. в суд направляла Генпрокуратура РФ. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Дело рассматривал верховный судья Олег Нефедов. Среди прочего он известен тем, что объявил в России экстремистскими несуществующие «международное движение ЛГБТ» и «международное движение сатанизма». Он также ранее отклонял три иска Алексея Навального к министерству юстиции РФ.

Команда Алексея Навального опубликовала заявление, в котором прокомментировала решение Верховного суда РФ:

Это политическая технология российских властей: объявить врагом государства любого, кто мешает воровать и вести бесконечную войну.

Мы не террористы, и это понимают все. Это понимаем мы и наши сторонники. Это прекрасно понимают и те, кто подписывает такие решения.

Террористами являются Владимир Путин и его приспешники — люди, развязавшие войну, убивающие мирных жителей и политических оппонентов, сажающие людей в тюрьмы.