«Мы теперь как „Аль-Каида“» Генпрокуратура России потребовала объявить ФБК «террористической организацией». Вот что об этом рассказал «Медузе» Леонид Волков

Генпрокуратура РФ подала в Верховный суд иск о признании американского юрлица Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «террористической организацией». Об этом «Медузе» рассказали соратники Алексея Навального. Рассмотрение иска назначено на 27 ноября. Процесс будет проходить в закрытом режиме. Леонид Волков рассказал «Медузе», что это значит для организации.

Мы получили письмо из Верховного суда о том, что он принял к рассмотрению иск от Генпрокуратуры о признании «террористической организацией». Что интересно, Верховный суд принял иск в качестве суда первой инстанции. Обычно дела о терроризме рассматривают военные окружные суды, а тут сам Верховный суд . Вот какое значение придают этому в Кремле, что Генпрокуратура пошла в Верховный суд как в суд первой инстанции. .

И, собственно, Верховный суд в своем письме информировал это самое американское юридическое лицо ФБК о том, что дело принято к рассмотрению и слушание состоится 27 ноября. К тому же оно будет проходить в закрытом режиме. Исход этого слушания нам всем, разумеется, понятен. 27 ноября они нас признают «террористической организацией» . Ну, точнее, не нас, а наше американское юридическое лицо, которое, вообще говоря, мы используем просто потому, что в американской юрисдикции проще собирать донаты, потому что там люди их могут себе списывать с налогов и так далее. Все, кто ведут краудфандинг, регистрируют для этого американские юридические лица. Наш офис находится в Литве.

27 ноября , известный по другим резонансным делам подобного рода, в красивой мантии объявит, что теперь, значит, ФБК — это террористическая организация. Нас включат в достаточно короткий список, в котором есть «Аль-Каида», ИГИЛ, какие-то джамааты исламистские и еще несколько организаций. «Талибан» еще есть в этом реестре, но уже с пометкой, что его статус террористической организации временно приостановлен. Вот у «Талибана» он временно приостановлен, а у ФБК будет действующий.

С одной стороны, это даже повод посмеяться. Но с другой стороны, это на самом деле, если честно, вещь, которая будет серьезным осложнением жизни.

Мы же видим, что вот, скажем, когда в России кого-то признают «экстремистом», то западные банки типа Revolut наперегонки бегут блокировать счета и отказывать в оказании услуг, да? А здесь не «экстремисты», здесь «террористы», здесь мы именем Российской Федерации будем включены в один список с «Аль-Каидой». И про это узнают и все банки, и все партнеры, и так далее. И конечно, кто-то разберется, а кто-то и не захочет разбираться. То есть реально, кроме шуток, нашу практическую международную деятельность, связанную с работой над санкциями, с международным лоббированием, с международной политикой, с перемещениями по миру, с фандрайзингом, вести будет еще сложнее .

Плюс это как нарисованное перекрестье прицела, потому что опять же мы теперь как «Аль-Каида». Ну, если какой-нибудь гэрэушник или какое-то подразделение ГРУ, которое занимается, так сказать, борьбой с международным терроризмом, кого-то захочет грохнуть, то сейчас, чтобы такую акцию совершить и кого-то убить, им нужно, наверное, специальное разрешение, специальное одобрение получать в Кремле или в высших эшелонах власти. А если эти чуваки уже в список террористов включены, то это значит, что это такой как бы вечно горящий зеленый свет, да? Понятно, что в Кремле за такое ругать не будут. То есть очевидно, что какая-то деятельность, направленная против нас, которая и так немало ведется, она активизируется.

Есть еще такой аспект: ФБК — первопроходцы. Мы первыми из политических организаций залетели в свое время в «иноагенты», первыми залетели в «экстремисты» и так далее. А вслед за нами уже многие. Я думаю, что сейчас на это можно смотреть как на практику, которая будет расширяться .

В материалах, которые мы получили, разумеется, о причинах объявления нас террористами ничего не сказано, поскольку они сразу пошли по секретной, закрытой процедуре. То есть нам предлагается прийти ножками в здание Верховного суда и там под подписью в журнале ознакомиться с материалами. Сам иск прокуратуры мы даже прочитать не можем.

Власти и сейчас могут произвольно объявлять людей сторонниками ФБК — и наказывать, потому что мы уже «экстремисты». Но теперь они смогут еще более произвольно объявлять и наказывать людей в России, и наказание будет гораздо жестче, и расследовать будет ФСБ, а не Следственный комитет. С этим ничего нельзя сделать. Это абсолютный произвол .

Будем ли мы пытаться защищаться в правовом поле? Это непростой вопрос. Наша позиция всегда была очень легалистская. Мы всегда в российской юрисдикции, прекрасно зная о результате дел, которые велись в отношении ФБК и Алексея Навального — а это всегда были политические дела с предопределенным исходом, — тем не менее мы всегда бились до конца. Всегда наши адвокаты пытались привести все аргументы и исчерпать все средства защиты. А тут сейчас предстоит задачка. Найдется ли адвокат, который захочет войти в дело, представляя интересы «террористической организации»? Я не знаю пока ответ на этот вопрос, честно говоря.

В России завели уже больше 70 уголовных дел на тех, кто донатил ФБК после того, как их объявили «экстремистами». Что делать, если я тоже в зоне риска? Короткая (и не самая оптимистичная) инструкция «Медузы»

