«Байкал отдали под топор». В Иркутске несколько сотен человек вышли на митинг против сплошной вырубки погибшего леса на Байкале

В Иркутске 27 декабря прошел митинг против закона о сплошной вырубке погибшего леса вокруг Байкала, принятого в декабре, сообщает телеграм-канал «БГ Иркутск».

В акции «В защиту Байкала, против сплошных рубок», прошедшей на площади Труда, участвовали от 200 до 300 человек, сообщил один из участников, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко.

Люди вышли с плакатами «Подняли руки в Госдуме — пала тайга», «Байкал отдали под топор», «Нет рубкам на Байкале!», «В зале кнопки — на дереве пни».

Как пишет Astra, на митинге выступили лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко, глава межрегиональной группы «Народные инициативы-общественный контроль» Любовь Аликина, организатор митинга, экоактивист Петр Мехоношин.

Участники митинга записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они призвали президента обратить внимание на проблему.

Госдума 9 декабря приняла закон, разрешающий при определенных условиях проводить сплошные рубки леса в зоне вокруг озера Байкал. В документе говорится, что в целом в центральной экологической зоне Байкальской природной территории запрещено проводить сплошные рубки. Однако оговаривается, что возможны сплошные рубки «погибших лесных насаждений». Путин подписал закон 15 декабря.

