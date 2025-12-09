«Слышите, как плачет Байкал?» Госдума разрешила сплошную вырубку погибшего леса вокруг Байкала. Это затронет не менее четырех тысяч гектаров леса

Лесной пожар в Бурятии, недалеко от озера Байкал. Спутниковый снимок от 13 мая 2025 года Gallo Images / Orbital Horizon / Copernicus Sentinel Data / Getty Images

Депутаты Госдумы на заседании 9 декабря приняли во втором и третьем чтениях закон, разрешающий при определенных условиях проводить сплошные рубки леса в зоне вокруг озера Байкал, сообщили РБК и «Интерфакс». В третьем чтении за инициативу проголосовали 323 депутата, против выступил 71 депутат.

В документе говорится, что в целом в центральной экологической зоне Байкальской природной территории запрещено проводить сплошные рубки на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Однако возможны сплошные рубки «погибших лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции», пишет «Интерфакс». Сплошные рубки погибшего леса возможны, если выборочные рубки не обеспечили его замену на здоровый лес, говорится в законе.

Кроме того, принятый закон разрешает переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, чтобы построить на них различные (если они нужны жителям или для работы особых экономических зон), а также создавать новые кладбища или расширять существующие.

Люди, в чьих интересах происходит перевод земель, обязаны в течение трех лет обеспечить восстановление леса, в пять раз превышающее площадь земель, исключаемых из лесного фонда.

Вырубку леса должна будет одобрять Российская академия наук. Окончательное решение останется за правительством

В законе прописали, при каких условиях станут возможны сплошные рубки погибшего леса или перевод земель из лесного фонда вокруг озера Байкал.

Для начала будет создана специальная комиссия по обеспечению охраны озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории. В ее состав войдут депутаты Госдумы, сенаторы, представители администрации президента, правительства, ФСБ, высшие должностные лица Иркутской области и Бурятии.

Комиссия станет согласовывать перечень участков под сплошную рубку или перевод земель лесного фонда в земли иных категорий.

Комиссия сможет рассмотреть проект перечня земель только после того, как Российская академия наук (РАН) даст положительное заключение.

Чтобы рассмотреть вопрос перевода земель, комиссия должна получить заключение государственной экологической экспертизы.

Окончательное решение по сплошной рубке будет принимать правительство РФ.

Глава Бурятии Алексей Цыденов говорил, что соответствующие поправки нужны, чтобы отремонтировать дороги, построить очистные сооружения, объекты защиты от селей, расширить существующие кладбища, создать противопожарные разрывы. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев говорил, что закон позволит провести ряд перспективных проектов в регионе, в том числе построить защиту от селей.

еще о вырубке лесов

Путин разрешил сплошную вырубку лесов для модернизации Транссиба и БАМа. Экологи заявили об угрозе Байкалу и краснокнижным животным

еще о вырубке лесов

Путин разрешил сплошную вырубку лесов для модернизации Транссиба и БАМа. Экологи заявили об угрозе Байкалу и краснокнижным животным

Депутаты при обсуждении инициативы ссылались на шаманов и РАН. И призывали не допустить эрозии почвы

Госдума обсуждала закон почти два часа, отмечает РБК. Депутатам предложили отклонить 35 поправок (что они в итоге и сделали). Автор или соавтор 31 из 35 поправок, депутат Анатолий Грешневиков из «Справедливой России», заявил на заседании, что рубка леса на Байкале угрожает экосистеме озера: «Рубки — это путь к обмелению рек и озер».

Депутат отметил, что против принятия закона выступили три из пяти научных советов РАН, Лимнологический институт Сибирского отделения РАН, шаманы и в целом буддистская община, а также Русская старообрядческая церковь. «Для нас это что, ничего не значит?» — спросил Грешневиков.

Депутат добавил, что уже существующие на Байкале противопожарные разрывы незаконно застроили гостиницами, и их до сих пор не снесли. Он опасается, что после принятия закона гостиницы узаконят. «Почему вы все притихли? А вы слышите, как плачет Байкал? Вот он не хочет, чтобы к нему пришли лесорубы с топорами», — добавил Грешневиков.

Депутат Олег Михайлов из КПРФ, в свою очередь, сказал, что погибшие деревья можно убрать и без сплошных рубок. Для этого достаточно существующего механизма уборки неликвидной древесины. Он отметил, что при сплошных рубках используют тяжелую технику, которая волоком перевозит древесину, что приводит к дефрагментации леса и нарушению почвенного покрова. По словам депутата, это может привести к эрозии почвы, особенно на горных склонах.

Михайлов предлагал принять поправку, согласно которой восстановление леса станет возможно только на участках, лишенных леса в результате экономической и другой деятельности, способами, исключающими эрозию почвы.

Противники закона, в том числе в РАН, отмечали, что сплошная рубка не нужна

Законопроект о сплошных рубках внесли на рассмотрение Госдумы в июне 2023 года, а спустя месяц приняли в первом чтение. Когда документ начали готовить ко второму чтению, против него выступили ученые, общественные деятели и экологи, которые заявили, что предлагаемые изменения угрожают экосистеме Байкала.

87 ученых и экологов, в том числе 11 академиков РАН и 18 членов-корреспондентов РАН, в сентябре 2025-го в открытом письме президенту Владимиру Путину призвали не допустить принятия законопроекта в существующем виде.

Глава Научного совета по лесу РАН, член-корреспондент РАН Наталья Лукина говорила 20 ноября на круглом столе в Госдуме, что принимаемый документ противоречат другим законам России и международным обязательствам страны, в том числе закону об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, Земельному и Лесному кодексам.

Наталья Лукина отмечала, что, по данным Рослесхоза, сплошные рубки затронут территорию площадью четыре тысячи гектаров, где в 2015 году прошли лесные пожары. «Нас убеждали, что без сплошных рубок не решить проблему и лес там никак не восстановится. Мы провели анализ этих четырех тысяч гектаров. <…> Что показывает сейчас анализ всех материалов дистанционного зондирования? Он показывает следующее: что за эти десять лет на этих участках происходит лесовосстановление», — заявила Лукина.

Научный руководитель Института водных проблем РАН, бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Виктор Данилов-Данильян ранее говорил, что многие проблемы местных жителей можно решить точечными мерами, не меняя законодательство.

О лесных пожарах на Байкале в 2015-м

Пожары на Байкале В Бурятии продолжают гореть леса, которые МЧС обещало потушить две недели назад. Фото и видео

О лесных пожарах на Байкале в 2015-м

Пожары на Байкале В Бурятии продолжают гореть леса, которые МЧС обещало потушить две недели назад. Фото и видео

«Медуза»