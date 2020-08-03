Путин разрешил сплошную вырубку лесов для модернизации Транссиба и БАМа. Экологи заявили об угрозе Байкалу и краснокнижным животным

Максим Каширин / ТАСС / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку лесов для строительства железных дорог. Госдума приняла этот документ 28 июля. Он, в частности, позволяет вырубать леса при строительстве или реконструкции объектов инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Перечень таких объектов будет определять правительство. Отдельно в законе указано, что в список запрещено включать жилые дома. Разрешение на вырубку является временным и будет действовать до конца 2024 года.

В РЖД утверждают, что компания не планирует строить новые железнодорожные пути вдоль береговой линии Байкала, так как проекты по развитию железных дорог этого не предусматривают. «Речь идет исключительно о реконструкции существующих станций и действующих железнодорожных линий между ними, включая <…> строительство дополнительных путей и некоторых технологических объектов вдоль БАМа и Транссиба», — заявили в компании.

РЖД заверила, что фактически будут вырубать лишь небольшие лесные полосы шириной 10-15 метров вдоль действующих железных дорог. При этом компания пообещала компенсировать лесной фонд, высадив по пять саженцев за каждое срубленное дерево. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что под вырубку пойдет «в основном кустарник и мелкая поросль».

Против планов РЖД выступили экологические организации. После принятия закона Госдумой они обратились к Путину с письмом, в котором попросили не подписывать этот документ. По словам экологов, наибольшие опасения вызывает даже не сама вырубка лесов, а предусмотренная законом отмена государственной экологической экспертизы, которую проводят при модернизации транспортной инфраструктуры.

«Если РЖД захочет построить хранилище мазута для тепловозов на берегу Байкала в Северобайкальске, то ничто не помешает это сделать. Если этот мазут потом выльется в озеро, будет катастрофа, сравнимая с », — заявили в «Гринписе». Вместе с отменой экспертизы не будет необходимости проводить общественные слушания, поэтому «граждане даже не будут знать, что у них происходит под боком», добавили в природоохранной организации.

Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF России) заявило, что закон угрожает сохранности особо охраняемых природных территорий и местам обитания редких видов животных, в том числе занесенных в Красную книгу. WWF, как сообщает «Коммерсант», также обращался к Путину с просьбой не подписывать закон.

Григорий Левченко