Путин подписал закон о сплошной вырубке погибшего леса на Байкале

Владимир Путин подписал закон, который разрешает при определенных условиях проводить сплошные рубки погибших лесов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Сплошные рубки погибшего леса допускаются, если выборочные рубки не обеспечили его замену на здоровый лес, говорится в законе. Земли, на которых будут разрешены сплошные вырубки, будет определять правительство на основе решения специальной комиссии. В нее должны будут войти депутаты Госдумы, сенаторы, представители администрации президента, правительства, ФСБ и высшие должностные лица Иркутской области и Бурятии.

Экологи и ведущие российские ученые выступили против закона о сплошных рубках. Они отмечают, что погибшие лесные насаждения разрешала убирать и действующая редакция закона, но вывоз древесины до сих пор был запрещен. «Такое ограничение было придумано, чтобы у лесопромышленных компаний не было интереса рубить первозданные байкальские леса для продажи древесины. Теперь же Госдума хочет дать им эту возможность», — говорится в обращении экологов и ученых к Путину, опубликованном в начале декабря.

Законопроект о сплошных рубках внесли на рассмотрение Госдумы в июне 2023 года, а спустя месяц приняли в первом чтении. В втором, а затем сразу в третьем и окончательном чтении Госдума приняла законопроект 9 декабря — 323 депутата были «за», 71 — «против».

