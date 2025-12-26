Зеленский заявил, что соглашение между Украиной и США «почти готово»

Соглашение между Украиной и США почти готово, вопрос его подписания зависит от хода встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«По моему мнению, я вижу сейчас, что между нами и Соединенными Штатами соглашение почти готово, и вопрос в том, подписывать или не подписывать, на мой взгляд, это уже второй вопрос, в зависимости от того формата, как пройдет наша встреча», — сказал Зеленский журналистам.

По словам украинского президента, подготовлены первые черновики нескольких документов. При этом остаются вопросы, которые нужно обсуждать на уровне лидеров стран. В частности, это гарантии безопасности, территориальные вопросы и экономическое развитие.

Зеленский отметил, что существуют 20 пунктов и четыре стороны — Украина, США, Россия, ЕС, поэтому без согласования со всеми окончательный мирный договор подписывать нельзя. В то же время, двусторонние договоренности обсуждаются отдельно, сказал он.

Зеленский также подтвердил, что встреча с Трампом, скорее всего, пройдет 28 декабря во Флориде. Ранее об этом сообщали СМИ.

Согласно статье Axios о ходе переговоров, американская сторона оптимистично оценивает прогресс по мирному плану. По словам источников издания, большинство элементов мирного плана уже согласованы между США и Украиной. В их числе гарантии безопасности по образцу пятой статьи устава НАТО, которые Киев получит от США и Европы. Главными неразрешенными вопросами остаются территории и управление Запорожской атомной электростанцией.

Владимир Зеленский ранее называл мирный план из 20 пунктов, который разработали в ходе обсуждений Киев и Вашингтон, «базовым документом о завершении войны». Россия этот план публично не комментировала.

Что еще известно о предстоящей встрече Зеленского и трампа

Война Тысяча четыреста второй день. Зеленский вновь едет к Трампу. В мирном плане остаются нерешенными вопросы территорий и Запорожской АЭС

