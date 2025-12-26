Axios: Россия согласилась, что для проведения референдума по украинским территориям нужно прекращение огня

Представители России, участвующие в переговорах о завершении войны, согласились, что для проведения в Украине референдума по вопросу территориальных уступок необходимо прекратить огонь, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Статья издания посвящена прогрессу, которого добились американские переговорщики за последнее время. «Мы достигли максимума возможного с русскими и украинцами. Прогресс за последние две недели больше, чем за весь последний год», — заявил Axios один из чиновников США.

В публикации со ссылкой на украинских чиновников говорится, что Владимир Зеленский 28 декабря приедет на встречу с Дональдом Трампом, чтобы «попытаться достичь соглашения по мирному плану».

Ранее о предстоящей встрече, которая может пройти в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, также сообщало украинское издание Kyiv Post. Сам Зеленский тоже анонсировал переговоры «в ближайшее время».

По словам источников Axios, большинство элементов мирного плана уже согласованы между США и Украиной. В их числе гарантии безопасности по образцу пятой статьи устава НАТО, которые Киев получит от США и Европы. Высокопоставленный американский чиновник рассказал журналистам, что администрация Трампа готова направить документ о гарантиях на утверждение в сенат.

Главными неразрешенными вопросами остаются территории и управление Запорожской атомной электростанцией.

Россия по-прежнему настаивает на том, что должна получить весь Донбасс. США предложили превратить территории региона, с которых Украине предлагается вывести войска, в демилитаризованную «свободную экономическую зону». Зеленский настаивает, что тогда и российские войска должны выйти из этой зоны, а территориальные уступки должны быть одобрены на всеукраинском референдуме.

Владимир Путин в контексте возможных президентских выборов в Украине говорил, что Россия готова подумать над тем, чтобы воздержаться от ударов по Украине в день голосования.

Ранее Трамп заявлял, что встретится с Зеленским только в том случае, если посчитает, что мирное соглашение будет близко к заключению.

24 декабря Зеленский рассказал о последней версии мирного плана из 20 пунктов, который обсуждают Украина и США. Среди прочего этот план подразумевает прочные гарантии безопасности Украины от союзников и сохранение численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время.

Власти России на него публично не реагировали.

Хроника войны

Война Тысяча четыреста второй день. Зеленский вновь едет к Трампу. В мирном плане остаются нерешенными вопросы территорий и Запорожской АЭС

Хроника войны

Война Тысяча четыреста второй день. Зеленский вновь едет к Трампу. В мирном плане остаются нерешенными вопросы территорий и Запорожской АЭС