Синод РПЦ утвердил текст молебна «о вразумлении имущих намерение погубити младенца во чреве»

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил текст молебна «о вразумлении» тех, кто хочет сделать аборт, сообщается на сайте Московского патриархата 26 декабря.

«Постановили: Утвердить текст молебна о вразумлении имущих намерение погубити младенца во чреве», — сообщается в решении синода.

На сайте РПЦ также приводится другое название молебна — «О вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во утробе (аборт)». При этом сам текст молебна не опубликован.

Синод постановил, что молебен нужно совершать 11 января, когда РПЦ отмечает день памяти мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных. Также церкви смогут совершать молебен в другие дни «в ответ на поступающие обращения или согласно определенному графику по решению настоятелей и приходских советов».

В России с 2023 года проводят широкую кампанию по ограничению абортов. От их проведения полностью или частично отказались частные клиники в нескольких регионах страны. В ряде областей ввели штрафы за «склонение» женщин к абортам. Первый такой штраф назначили в Саранске в декабре 2025 года.

Аборты в России официально не запрещены. Законодательство либеральное — но из-за разных запретов женщинам все чаще отказывают в прерывании беременности Главное из исследования «Русской службы Би-би-си»

