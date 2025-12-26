«Нам нужно больше». Зеленский заявил, что США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios 26 декабря.

«Я думаю, нам нужно больше, чем 15 лет», — сказал Зеленский. Он надеется, что президент США Дональд Трамп согласится с этим во время встречи 28 декабря. Это стало бы «большим успехом», сказал президент Украины. Он отметил, что гарантии безопасности должны будут ратифицировать законодательные органы США и Украины.

Зеленский добавил, что на встрече с Трампом рассчитывает обсудить вопрос территорий — мирный план США предполагает, что Украина должна пойти на территориальные уступки. Зеленский хочет договориться о более выгодной позиции для Украины по этой теме.

Но если мирный план потребует «очень сложного» решения по этому вопросу, то, по мнению Зеленского, лучшим способом будет вынести весь план из 20 пунктов на референдум в Украине.

Зеленский добавил, что для проведения референдума необходимо установить режим прекращения огня как минимум на 60 дней. «Лучше не проводить референдум, чем проводить референдум, на который люди не смогут прийти и проголосовать», — заявил он.

По данным Axios, Россия согласилась, что для проведения референдума по украинским территориям нужно прекращение огня. Однако в Москве считают, что такой режим нужно установить не на 60 дней, а на меньший срок.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа запланирована во Флориде на 28 декабря. За день до этого Трамп, Зеленский и группа европейских лидеров собираются провести онлайн-встречу, посвященную мирному урегулированию в Украине.

о гарантиях безопасности сша

Трамп готов дать Киеву «платиновые» гарантии безопасности — такие же, как членам НАТО. Это значит, что США реально будут обязаны вступить в войну, если Россия вновь нападет на Украину? 3 карточки