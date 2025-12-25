В Кремле подтвердили, что Путин не выступит с посланием Федеральному собранию в этом году. По Конституции президент должен оглашать его каждый год

Владимир Путин не выступит с посланием Федеральному собранию в 2025 году, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков «Ведомостям».

«Это решение главы государства, это же его послание. После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно», — сказал Песков.

В сентябре Песков говорил, что Путин выступит с посланием до конца 2025 года. В начале ноября о том, что послания президента Федеральному собранию в этом году не будет, сообщало издание Faridaily со ссылками на три источника в правительстве. Песков тогда же сказал «Ведомостям», что президент «пока не определился» и «сам выбирает время».

84-я статья Конституции России обязывает президента ежегодно обращаться с посланием Федеральному собранию. Однако Путин уже дважды пропускал оглашение послания: он не выступил в 2017 году и в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Кремле официально объясняли это «динамичной» и быстроменяющейся ситуацией.

19 декабря в Москве прошла традиционная ежегодная пресс-конференция Путина, совмещенная с «прямой линией». Она длилась более четырех часов, в течение которых Путин говорил об Украине, мирных переговорах, отключениях интернета в России, внешней политике, демографии и о многом другом.

