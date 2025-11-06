Президент России Владимир Путин в 2025 году не будет выступать с ежегодным посланием к Федеральному собранию, сообщает издание Faridaily.

По данным трех источников в правительстве, сейчас подготовка к посланию не ведется. В декабре у Путина уже анонсирована традиционная ежегодная пресс-конференция, совмещенная с «прямой линией», — и маловероятно, что Кремль решит проводить еще одно крупное мероприятие в оставшиеся два месяца, отметили собеседники Faridaily.

Ежегодно обращаться с посланием Федеральному собранию — обязанность президента, которая прямо прописана в 84-й статье Конституции РФ.

Послание 2025 года первоначально планировалось озвучить в феврале. Источники Faridaily тогда сообщали, что оно было отложено, так как Путин рассчитывал на скорую встречу с вернувшимся в Белый дом Дональдом Трампом, и все его внимание было направлено на ее подготовку (в итоге президенты встретились только в августе).

В 2022 году, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, Путин также не выступал с посланием. В Кремле официально объясняли это «динамичной» и быстроменяющейся ситуацией в условиях начавшейся войны. Анонимные собеседники СМИ сообщали, что президент не хотел выступать на фоне неясного исхода войны и мобилизации.

