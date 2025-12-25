Сергея Удальцова приговорили к шести годам колонии по делу об «оправдании терроризма». Он объявил бессрочную голодовку

2-й Западный окружной военный суд приговорил координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова к шести годам колонии строгого режима по статье об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК), сообщает «Медиазона».

Прокуратура требовала для Удальцова максимально возможное наказание по этой статье — семь лет. Сам активист заявил в ходе заседания, что в случае назначения ему реального срока объявит «бессрочную смертельную голодовку».

«Позорное решение. Все, кто его вынесли, понесут ответственность, я надеюсь. Будьте вы прокляты, собаки. От души вам желаю, позорники», — сказал Удальцов после приговора. Он объявил бессрочную голодовку, пишет «Медиазона».

Удальцова арестовали в начале января 2024 года. Власти России внесли активиста в реестр «экстремистов и террористов».

Поводом для преследования Удальцова, пишет «Медиазона», стала его статья «Как марксистов сделали террористами. Уже год активисты из Уфы томятся в тюрьме по абсурдному обвинению», опубликованная на сайте «Левого фронта» в марте 2023 года, две ее перепечатки, а также новость под заголовком «Хватит преследовать коммунистов! Левый Фронт провел в Москве акцию в защиту политзаключенных».

Публикации Удальцова были посвящены делу о «террористическом сообществе», в котором, по версии ФСБ, состояли члены марксистского кружка в Уфе: Алексей Дмитриев, Павел Матисов, Ринат Буркеев, Юрий Ефимов и Дмитрий Чувилин. 16 декабря Центральный окружной военный суд назначил членам марксистского кружка сроки от 16 до 22 лет в колонии. До приговора членам кружка дело Удальцова приостанавливали.

Активист вину не признал. «Произошла подмена понятий. Не оправдание, а сомнение в виновности — вот что содержится во всех моих публикациях. И сейчас я сомневаюсь в их виновности и имею на это право, потому что приговор не вступил в законную силу», — говорил он в ходе прений в суде.

Сергей Удальцов считается одним из наиболее известных участников протестного движения 2011-2013 годов. После протестов его обвинили в планировании массовых беспорядков и в 2014 году приговорили к четырем с половиной годам колонии. Удальцов освободился в 2017 году.

