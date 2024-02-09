Сергея Удальцова внесли в реестр «экстремистов и террористов»

Росфинмониторинг включил координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова в свой реестр «экстремистов и террористов».

В материалах на сайте ведомства напротив фамилии Удальцова стоит пометка в виде звездочки (*). «Российская газета» сообщала, что звездочками «отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму».

Законодательство предусматривает заморозку банковских счетов людей и организаций, попавших в список Росфинмониторинга.

Сергея Удальцова задержали в начале января 2024 года. Его обвиняют по статье о «публичном оправдании терроризма», ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Активист говорил, что дело завели из-за постов в поддержку участников марксистского кружка из Уфы, которых в 2020 году обвинили в создании «террористического сообщества». Удальцов находится под арестом.

Сергей Удальцов считается одним из наиболее известных участников протестного движения 2011-2013 годов. После протестов его обвинили в планировании массовых беспорядков и в 2014 году приговорили к четырем с половиной годам колонии. Удальцов освободился в 2017 году.

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