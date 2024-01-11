Сергей Удальцов задержан по обвинению в «оправдании терроризма» Он 20 лет участвовал в протестном движении. Он был политзаключенным. Он поддержал аннексию Крыма и российское вторжение в Украину

Сергей Удальцов на митинге по случаю 105-летия Октябрьской революции, 7 ноября 2022 года Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан по делу об «оправдании терроризма». Об этом сообщила его адвокат Виолетта Волкова. Утром 11 января в квартиру политика пришли с обыском, затем его доставили на допрос в СК. Что именно стало поводом для возбуждения дела, пока неизвестно. Телеграм-канал «112» сообщал, что дело завели из-за поста в телеграме Удальцова. О каком именно посте идет речь, неясно.

Удальцов начал заниматься политикой в конце 1990-х. Еще будучи студентом он присоединился к леворадикальному движению «Трудовая Россия» Виктора Анпилова, а в 1999 году участвовал в выборах в Госдуму в составе «Сталинского блока», организованного Анпиловым и писателем Эдуардом Лимоновым. В 2004 году Удальцов создал «Левый фронт», который задумывался как объединение разрозненных левых движений с перспективой создания полноценной левой партии. Во второй половине нулевых Удальцов принимал активное участие в уличных протестных акциях — как левого, так и либерального и националистического толка. Десятки раз его задерживали.

Удальцов был одним из активных участников протестного движения 2011-2013 годов. Он выступал почти на всех многотысячных митингах того времени и заседал в Координационном совете оппозиции. В октябре 2012 года против него возбудили уголовное дело после выхода пропагандистского фильма НТВ «Анатомия протеста — 2». Как утверждало следствие, Удальцов с другими обвиняемыми планировал организовать массовые беспорядки, для чего на западные деньги организовал сеть тренировочных лагерей. В 2014 году Удальцова признали виновным и приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Впоследствии ЕСПЧ присудил ему компенсацию за необоснованное преследование.

После выхода на свободу в 2017 году Удальцов вернулся к политической деятельности. Он заявлял, что поддерживает аннексию Крыма и самопровозглашенные республики Донбасса — но при этом подчеркивал, что остается «жестким критиком» Владимира Путина, и говорил об «общественном запросе» на перемены в России. В 2018 году на президентских выборах он был доверенным лицом кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Из-за судимости Удальцов не мог выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах, и политической деятельностью начала более активно заниматься его жена Анастасия. Она выдвигалась кандидатом от КПРФ в Мосгордуму в 2019 году и в Госдуму в 2021 году (оба раза безуспешно), а в 2022 году получила мандат депутата Госдумы вместо покинувшего парламент .

Удальцов поддержал войну России с Украиной. В интервью изданию «Холод» осенью 2023 года он заявил, что у него есть «масса критических замечаний» к тому, как проводится "специальная военная операция", однако выразил уверенность в том, что «надо быть со своей страной в такие переломные моменты». «Делайте свой выбор: вы со своей страной или с противником», — сказал он. Удальцов настаивал, что еще в 2014 году жители Донбасса высказались за независимость. Он охарактеризовал как «национал-предателей» Алексея Навального и Илью Яшина (Удальцов вместе с ними работал в Координационном совете оппозиции) за их открытые выступления против войны, а также не стал осуждать принятые в России репрессивные законы, заявив, что они «неизбежны».

Удальцов — не первый из известных людей, кто высказывался в поддержку войны и на кого завели уголовное дело. Летом 2023 года по обвинению в «призывах к экстремизму» из-за постов в телеграм-канале был арестован , который активно поддерживал вторжение, но критиковал власти РФ за ход боевых действий. Удальцов в ноябре 2023 года объявил, что Стрелков примет участие в «праймериз по выборам единого кандидата на президентских выборах от левых и патриотических сил».

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