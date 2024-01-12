Суд арестовал Сергея Удальцова. Его обвиняют в «оправдании терроризма» из-за постов в поддержку членов марксистского кружка из Уфы
Басманный суд Москвы отправил под арест координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об «оправдании терроризма» до 15 февраля. Об этом сообщает «Медиазона».
Удальцову предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). Эта статья предусматривает штраф или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Заседание суда началось в открытом режиме, однако вскоре после его начала судья Евгения Николаева решила сделать его закрытым для прессы по просьбе следствия, которое утверждало, что в материалах есть «охраняемая законом тайна предварительного расследования».
Как рассказал журналистам в первые минуты заседания сам активист, поводом для возбуждения дела стали посты в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которых в 2020 году обвинили в создании «террористического сообщества».
Удальцов также выразил уверенность, что дело против него связано с президентскими выборами. «Мы поддерживаем оппонентов Владимира Путина. Я думаю, это одна из основных причин моего задержания. Видимо, сегодня инакомыслию вообще не место в России», — сказал он.
Сергей Удальцов один раз уже был осужден по политическому делу. В 2014 году он получил четыре с половиной года колонии по обвинению в планировании массовых беспорядков. Как утверждало следствие, Удальцов, бывший тогда одним из наиболее известных участников протестного движения 2011-2013 годов, на западные деньги якобы организовал сеть тренировочных лагерей для организации беспорядков.