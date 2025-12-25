В Калужской области сотрудники ФСБ застрелили уроженца Запорожья, которого заподозрили в планировании серии взрывов, сообщили «Интерфаксу» в Центр общественных связей ФСБ.

Ведомство утверждает, что при задержании подозреваемый, который проживал в Калуге, оказал вооруженное сопротивление.

ФСБ обвинила погибшего в том, что тот изготовил около 80 килограммов взрывчатки и самодельных зажигательных устройств, а также хранил 300 граммов пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, детонаторы пистолет Макарова и патроны.

По версии ведомства, житель Калуги собирался «по заданию украинских спецслужб» устроить взрывы на федеральном газохранилище и парковке оборонного предприятия. ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке к теракту (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК).

Это уже второе за неделю сообщение о том, что сотрудники убили подозреваемого в подготовке терактов, как утверждается, по заданию спецслужб Украины. 24 декабря ФСБ сообщила об убийстве при задержании уроженца Винницкой области Украины, который жил в Тюменской области. Как и в случае с Калужской областью, ведомство заявило, что подозреваемый оказал сопротивление при задержании.

10 лет назад ФСБ отчитывалась о «предотвращении» десятков терактов, которые якобы готовили «исламисты». Теперь она «предотвращает» теракты СБУ и «украинских националистов» Главное из исследования «Новой газеты Европа»

