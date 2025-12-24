Сотрудники ФСБ убили в Тюменской области уроженца Украины, которого они заподозрили в попытке совершения теракта

В Тюменской области сотрудники ФСБ убили уроженца Винницкой области Украины с гражданством РФ, которого спецслужба обвинила в попытке совершить теракт на диспетчерской станции нефтепровода «Транснефти». Об этом «Интерфаксу» сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Ведомство утверждает, что убитый был «участником одной из запрещенных в России украинских террористических организаций» и готовил диверсию «по заданию спецслужб киевского режима». Имя убитого не называется.

В ФСБ заявили, что 24 декабря подозреваемый пытался достать из схрона «средства террора для окончательной сборки взрывного устройства». Его, как утверждается, задержали с поличным, но мужчина оказал сопротивление. Его застрелили.

Кроме того, ФСБ обвинила убитого в том, что он собирал информацию «об обстановке в окружении объектов нефтегазовой отрасли в российских регионах» по заданию украинского куратора, с которым общался, подчеркнула спецслужба, через WhatsApp.

ФСБ распространила видео с подозреваемым. В начале ролика показано, как он садится в автомобиль, а за ним следят сотрудники ведомства. Затем в видео показывают машину подозреваемого, стоящую на обочине загородной трассы. На корпусе автомобиля видны следы от пуль. Рядом на земле лежит тело убитого.

