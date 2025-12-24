«Сибирь.Реалии»: как минимум пятерых российских военнослужащих, участвовавших в войне, обвинили в госизмене

Как минимум пятеро российских военнослужащих, участвовавших в войне против Украины, стали фигурантами уголовных дел о госизмене, выяснили журналисты «Сибирь.Реалии».

Ранее издание сообщало о первом таком обвиняемом — 26-летнем уроженце Тувы Антоне Куруу, который участвовал в российском вторжении в Украину с весны 2022 года. Подробности его уголовного дела неизвестны (материалы таких дел всегда засекречены). Судебный процесс над Куруу должен был начаться в декабре 2025 года, но его отложили из-за неявки обвиняемого в суд. Фигуранты дел о госизмене обычно содержатся под арестом. Почему Куруу не явился на заседание суда, неизвестно.

Еще один обвиняемый в госизмене — 30-летний Александр Фирстов родом из Свердловской области. По данным «Мемориала», Фирстов был наемником ЧВК Вагнера и служил на фронте медиком. В феврале 2022 года его приговорили условно по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В январе 2025-го Фирстова арестовали по делу о госизмене и участии в террористической организации. Ему вменяют попытку вступить в легион «Свобода России». Суд над ним начался в закрытом режиме в сентябре 2025 года.

Третий обвиняемый — 24-летний уроженец Донецкой области Георгий Борздов, имеющий российское гражданство. Его судят по трем статьям: покушение на госизмену, покушение на участие в террористической организации, а также самовольное оставление части. Обстоятельства попадания Борздова на фронт неизвестны.

Остальные обвиняемые — уроженцы Кирова и Кировской области 35-летний Никита Богомолов и 23-летний Артем Харин. Богомолова обвиняют в госизмене, самовольном оставлении части, участии в террористической организации и содействии террористической деятельности. Харина судят по статьям о госизмене, диверсии и участии в террористической деятельности.

По данным правозащитного проекта «Первый отдел», в 2025 году в России вынесли 468 приговоров по статьям о госизмене и шпионаже — это абсолютный максимум с 1997 года, когда начал действовать Уголовный кодекс РФ. С начала полномасштабной войны число фигурантов таких уголовных дел составляет не меньше 1627 человек. Треть из них — граждане Украины.

