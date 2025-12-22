В России впервые обвинили в государственной измене участника войны с Украиной

В Южном военном суде 17 декабря началось рассмотрение дела о госизмене в отношении российского военнослужащего Антона Куруу, пишет «Сибирь.Реалии». Это первый известный случай, когда в измене обвиняют участника войны с Украиной.

Фабула дела неизвестна. Первое заседание суда было отложено из-за неявки обвиняемого. Почти всегда в делах о госизмене в виде меры пресечения назначается арест, и почему подсудимый не явился на заседание, непонятно.

Антону Куруу 26 лет, он уроженец Тывы. С подросткового возраста он участвовал в провластных активистских мероприятиях, впоследствии был секретарем молодежного правительства Тывы, получал грамоты от «Единой России», входил в общественный совет при МВД.

В войне Куруу участвовал с весны 2022 года, в мае 2023 года он получил благодарность от главы Тывы Владислава Ховалыга. Когда он вернулся с фронта, неизвестно.

В последние годы в России резко растет количество уголовных дел по обвинениям в государственной измене, шпионаже и оказании помощи противнику. По данным правозащитного проекта «Первый отдел», по этим статьям с начала 2025 года были осуждены 468 человек, еще 420 находятся под следствием, материалы 179 дел поступили в суды. Ни одного из обвиняемых не оправдали.

Читайте также

За три года в России по статье о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранцами завели больше 100 дел. Часть из них основана на провокациях ФСБ «Медиазона» рассказывает, кто может стать обвиняемым в «госизмене-лайт»

Читайте также

За три года в России по статье о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранцами завели больше 100 дел. Часть из них основана на провокациях ФСБ «Медиазона» рассказывает, кто может стать обвиняемым в «госизмене-лайт»