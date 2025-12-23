В Якутии отменили прямые выборы глав городов и районов

Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии приняли во втором, окончательном чтении закон о местном самоуправлении, который отменяет прямые выборы глав районов и городов. Об этом сообщает 14.ru.

Закон поддержали 43 депутата, против высказались 10, двое воздержались.

Согласно поправкам, выбирать главу района или мэра города будут местный совет депутатов. Кандидатов им будет предлагать глава Якутии. Главы городских и сельских поселений будут избираться местными депутатами из кандидатов, определенных конкурсной комиссией.

В феврале 2025 года депутаты Якутской городской думы большинством голосов поддержали законопроект об отмене прямых выборов мэра города.

Глава Якутии Айсен Николаев, который ранее сам выступал за прямые выборы, объяснял необходимость их отмены жизнью «в условиях войны, которую нам объявили западные страны». Против отмены прямых выборов выступала бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Партия «Яблоко» проводила митинг против инициативы, на него вышли около 20 человек.

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации местного самоуправления, который фактически отменяет прямые выборы мэров городов, являющихся административными центрами субъектов РФ. Согласно документу, мэры будут выбираться городскими депутатами методом голосования из числа кандидатов, предложенных губернатором региона.