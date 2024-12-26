«Мы уже достигли точки невозврата». Глава Якутии объяснил отмену прямых выборов мэра Якутска войной с Западом

Глава Якутии Айсен Николаев заявил на пресс-конференции, что избрание мэра Якутска местными депутатами не противоречит основным демократическим принципам.

В конце ноября депутаты думы Якутска поддержали законопроект об отмене прямых выборов мэра. Предполагается, что главу города будут выбирать местные депутаты из кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Теперь законопроект должен рассмотреть парламент Якутии.

Глава Якутии напомнил, что ранее сам выступал за прямые выборы, но «жизнь с тех пор изменилась».

«Мы живем в условиях совершенно другой страны, не под давлением, а в условиях войны, которую нам объявили западные страны. К нам летят ракеты, направляемые Западом, наши военные корабли взрываются в международных водах по неизвестным причинам. Внутри страны мы должны быть максимально сплочены и сосредоточены. Санкции и давление не закончатся с окончанием специальной операции. У многих есть иллюзии, что завтра война закончится, и всё вернется обратно. Ничего не вернется. Мы уже достигли точки невозврата», — приводит его слова «Улус Медиа».

Николаев отметил, что российская Конституция «была изменена» и «муниципальные власти теперь организуют единую систему публичной власти».

«Я считаю, что избрание глав через избранных народом депутатов не противоречит основным демократическим принципам. Во многих странах нет таких выборов, и это касается не только глав муниципалитетов, но и более высоких руководителей. В нашей стране только в четырех административных центрах субъектов главы избираются непосредственно населением, во всех остальных — через выбор депутатов. В 85 административных центрах стало жить хуже? Судя по отзывам жителей, точно не хуже, а даже лучше», — добавил глава Якутии.

24 ноября в Якутске в сквере имени Ю. Гагарина прошел согласованный митинг против отмены прямых выборов мэра. Его организовала партия «Яблоко». По данным SakhaDay, на акцию вышли 20 человек. После акции главу отделения партии Анатолия Ноговицына оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения митинга. По словам Ноговицына, протокол был составлен из-за того, что он «вышел за пределы сквера на один метр».

Против отмены прямых выборов выступила, в частности, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Прямые выборы мэров пока остаются в четырех административных центрах Сибири и Дальнего Востока: Хабаровске, Анадыре, Абакане и Якутске.