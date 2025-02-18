Гордума Якутска поддержала законопроект об отмене прямых выборов мэра. Глава Якутии объяснял необходимость отказаться от них «войной с Западом»

Депутаты Якутской городской думы большинством голосов поддержали законопроект об отмене прямых выборов мэра города, сообщает 14.ru.

Всего на сессию, где рассматривали проект закона, пришли 25 из 29 депутатов. «За» проголосовали 20 депутатов, «против» выступили трое, воздержались от голосования еще двое.

Депутаты городской думы Якутска поддержали отмену прямых выборов главы города еще в ноябре 2024 года. Инициатива была направлена в парламент республики, но ее вернули на доработку. Сейчас депутаты голосовали за доработанный вариант законопроекта.

Законопроект предполагает, что главу Якутска будут выбирать не жители города, а депутаты. Кандидатов для выборов будут определять по результатам конкурса. Теперь инициативу должны снова рассмотреть в парламенте Якутии.

Глава Якутии Айсен Николаев, который ранее сам выступал за прямые выборы, объяснял необходимость их отмены жизнью «в условиях войны, которую нам объявили западные страны».

Против отмены прямых выборов выступала бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Партия «Яблоко» проводила митинг против инициативы. По данным SakhaDay, на акцию вышли 20 человек.

Прямые выборы мэров пока остаются в четырех административных центрах Сибири и Дальнего Востока: Хабаровске, Анадыре, Абакане и пока еще Якутске.