Украина потребовала выдать ей российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за раскопок в Крыму

Власти Украины подали в окружную прокуратуру Варшавы запрос на экстрадицию российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного 11 декабря в Польше по подозрению в незаконных раскопках в аннексированном Крыму, сообщает радио RMF FM.

Решение об экстрадиции примет суд. Польская прокуратура разработает свою позицию и представит ее судьям вместе с ходатайством Украины, отмечает радиостанция. Вероятно, прокуроры также подадут ходатайство о продлении предварительного заключения россиянина, срок ареста которого истекает 13 января 2026 года.

Александра Бутягина задержали в Варшаве по запросу Украины, где он с 2024 года объявлен в розыск. Российский ученый читал лекции в Европе и находился в Польше проездом из Нидерландов.

Бутягин с 1999 года руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи. Власти Украины называют незаконным участие Бутягина в раскопках после 2014 года, то есть с момента аннексии Крыма Россией.

Археолога подозревают в частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 миллиона гривен (4,8 миллиона долларов), заявлял пресс-секретарь Варшавской окружной прокуратуры Петр Скиба. Ученому может грозить до пяти лет лишения свободы в Украине. В Варшаве Бутягина отправили под арест на 40 суток. В заключении ученого посетили российские дипломаты.

В Эрмитаже заявляли, что музей «находится в постоянном контакте с министерством иностранных дел и делает все необходимое для разрешения ситуации». В музее подчеркивали, что Бутягин всегда соблюдал «международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические». При этом, по данным сотрудников музея, руководство Эрмитажа не выделило средств для помощи Бутягину и пытается «замалчивать дело».

