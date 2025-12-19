«Дело замалчивают». Эрмитаж не выделил денег для помощи археологу Александру Бутягину, задержанному в Польше по запросу Украины

Руководство Эрмитажа просит своих сотрудников не распространяться о задержании в Польше их коллеги, археолога Александра Бутягина и не выделяет средств для его вызволения из заключения. Об этом со ссылкой на работников музея сообщила искусствовед, главный редактор журнала «Третьяковская галерея» Ксения Коробейникова.

«Эрмитаж пока отказался участвовать финансово, хотя разрешил сбор средств среди сотрудников, которых просят молчать о деле. Они переживают за брошенного коллегу и пришли за помощью ко мне. Говорят, что нужной суммы не соберут и что музей обязан помочь в том числе финансово Бутягину, который арестован как его сотрудник. Делает ли что-то Эрмитаж для освобождения Бутягина — неизвестно. Дело замалчивают», — пишет Коробейникова в своем телеграм-канале.

По ее данным, родственники Бутягина пока нашли средства лишь для оплаты месяца работы адвоката, но в перспективе еще нужны деньги для внесения залога и организации жилья для археолога в Польше, пока будет продолжаться следствие и суд по его делу.

Петербургского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина задержали в Варшаве 11 декабря по запросу Украины, которая обвиняет его в незаконных раскопках в оккупированном Крыму. Российский ученый читал лекции в Европе и находился в Польше проездом из Нидерландов.

Бутягин с 1999 года руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи.

В Эрмитаже заявляли, что музей в курсе задержания Бутягина, «находится в постоянном контакте с министерством иностранных дел и делает все необходимое для разрешения ситуации». В музее подчеркнули, что их сотрудник всегда соблюдал «международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические».

